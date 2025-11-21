Inscription
#Beaux livres

Pays de la Loire

Guy Sallavuard, Philippe Lepape, Paul Vuaroqueaux

ActuaLitté
- Les édifices et les objets patrimoniaux sont partout dans notre cadre de vie. Ils portent la mémoire et racontent les histoires de ceux qui, célèbres ou inconnus, historiques ou contemporains, les ont construits, décorés et occupés. - La Fondation du patrimoine, acteur majeur de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine français, a sélectionné des exemples emblématiques dans les 5 départements des Pays de la Loire : la piscine Alexandre Braud à Vallons-de-l'Erdre, la villa Le Symbole à La Baule-Escoublac... (Loire-Atalntique) ; le Moulin Gouré à Louresse-Rochemenier, l'église Saint-Pierre-Saint-Romain à Savennières... (Maine-et-Loire) ; le théâtre de Giuseppe Tribus à La Bazouges-de-Chemeré, le château de Lassay... (Mayenne) ; le château du Haut-Buisson à Cherré, le parc des jardins de Courtanvaux... (Sarthe) ; l'église Saint-Nicolas à Brem-sur-Mer, le chalutier Kifanlo aux Sables-d'Olonne ... (Vendée). En tout, ce sont 18 sites qui sont ainsi présentés avec leurs richesses insoupçonnées. - Guy Sallavuard raconte des histoires humaines illustrées par de très belles photographies. En couverture : Les jardins du château de Courtanvaux de Bessé-sur-Braye, Sarthe (72)

Par Guy Sallavuard, Philippe Lepape, Paul Vuaroqueaux
Chez Ouest-France

|

Auteur

Guy Sallavuard, Philippe Lepape, Paul Vuaroqueaux

Editeur

Ouest-France

Genre

Architecture régionale

Retrouver tous les articles sur Pays de la Loire par Guy Sallavuard, Philippe Lepape, Paul Vuaroqueaux

Pays de la Loire

Guy Sallavuard, Philippe Lepape, Paul Vuaroqueaux

Paru le 28/11/2025

96 pages

Ouest-France

15,00 €

ActuaLitté
9782737392061
© Notice établie par ORB
