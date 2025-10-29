Le Sang des elfes

La jeune Ciri, princesse survivante du royaume de Cintra, croise la route de Geralt de Riv alors qu'elle tente de fuir la capitale. Pressentant ses dons exceptionnels, il la conduit à Kaer Morhen, l'antre des sorceleurs, où elle est initiée aux arts magiques et mystiques. Mais un mystérieux mage s'intéresse aussi beaucoup à Ciri et à ses pouvoirs. Il est prêt à tout pour la retrouver, y compris à s'attaquer violemment aux amis du sorceleur. Série événement sur Netflix, succès mondial du jeu vidéo, Le Sorceleur (The Witcher) est une oeuvre littéraire unique, d'une richesse inouïe, qui a conquis des millions de lecteurs et fait partie des trente meilleures sagas de tous les temps selon le magazine Forbes. L'oeuvre, parfaitement addictive, n'en reste pas moins proche de nos réalités, entre conflits d'intérêts et renversements de pouvoir, amenant toujours cette éternelle question : qui, de la créature ou de l'humain, est le plus dangereux ? Lire magazine. Sapkowski tisse un sortilège complexe mêlant fantasy, récit littéraire et humour caustique. Time magazine. World Fantasy Award 2016. David Gemmell Legend Award 2009. Traduit du polonais par Lydia Cantin-Waleryszak, traduction révisée en 2024.