Atlas géographique

Collectif, Place des Victoires

Une encyclopédie cartographique pour la planète Terre. Ce nouvel atlas du monde est un guide pédagogique qui rassemble moult informations utiles pour le collégien, le voyageur par procuration, et pour quiconque s'intéresse au monde qui nous entoure. Cet aperçu d'ensemble, qui s'appuie sur des cartes thématiques, couvre des sujets susceptibles d'intéresser le plus grand nombre, du climat à la religion en passant par la population ou les communications. Chaque continent est présenté, avec un texte descriptif et informatif sur la région, suivi d'une vaste cartographie. Les superbes cartes - avec un fond en relief spécialement créé pour montrer le paysage - sont complètes et hautement détaillées.

Par Collectif, Place des Victoires
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Collectif, Place des Victoires

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Atlas

Atlas géographique

Collectif, Place des Victoires

Paru le 09/10/2025

304 pages

Editions Place des Victoires

29,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
