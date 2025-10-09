Atlas géographique

Une encyclopédie cartographique pour la planète Terre. Ce nouvel atlas du monde est un guide pédagogique qui rassemble moult informations utiles pour le collégien, le voyageur par procuration, et pour quiconque s'intéresse au monde qui nous entoure. Cet aperçu d'ensemble, qui s'appuie sur des cartes thématiques, couvre des sujets susceptibles d'intéresser le plus grand nombre, du climat à la religion en passant par la population ou les communications. Chaque continent est présenté, avec un texte descriptif et informatif sur la région, suivi d'une vaste cartographie. Les superbes cartes - avec un fond en relief spécialement créé pour montrer le paysage - sont complètes et hautement détaillées.