La table d'Éline

Des recettes savoureuses pour manger végane du matin au soir ! Qui a dit que la cuisine végane est compliquée ? Certainement pas Eline Bonnin, qui l'a mise à sa main pour la rendre aussi accessible qu'irrésistible. Eline nous séduit avec ses recettes végétales simples et savoureuses. Au menu : un chapitre sur les bases salées et sucrées, où la cheffe nous apprend à préparer une baguette et une pâte feuilletée maison ; et quatre chapitres regroupant des recettes du matin, du midi, de l'après-midi et du soir, y compris des gourmandises. On y trouve les classiques, comme le toast à l'avocat, les spaghettis aux boulettes et la tarte aux pommes, et des idées originales, par exemple les flans de carottes, le carpaccio d'ananas et la fondue chinoise revisitée. Aux côtés d'Eline, vous trouverez tout ce qu'il faut pour apprivoiser la cuisine végane en toute simplicité.