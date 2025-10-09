Inscription
La table d'Éline

Eline Bonnin

ActuaLitté
Des recettes savoureuses pour manger végane du matin au soir ! Qui a dit que la cuisine végane est compliquée ? Certainement pas Eline Bonnin, qui l'a mise à sa main pour la rendre aussi accessible qu'irrésistible. Eline nous séduit avec ses recettes végétales simples et savoureuses. Au menu : un chapitre sur les bases salées et sucrées, où la cheffe nous apprend à préparer une baguette et une pâte feuilletée maison ; et quatre chapitres regroupant des recettes du matin, du midi, de l'après-midi et du soir, y compris des gourmandises. On y trouve les classiques, comme le toast à l'avocat, les spaghettis aux boulettes et la tarte aux pommes, et des idées originales, par exemple les flans de carottes, le carpaccio d'ananas et la fondue chinoise revisitée. Aux côtés d'Eline, vous trouverez tout ce qu'il faut pour apprivoiser la cuisine végane en toute simplicité.

Par Eline Bonnin
Chez Les Editions de l'Homme

|

Auteur

Eline Bonnin

Editeur

Les Editions de l'Homme

Genre

Cuisiner autrement

La table d'Éline

Eline Bonnin

Paru le 09/10/2025

232 pages

Les Editions de l'Homme

26,90 €

ActuaLitté
9782761965057
