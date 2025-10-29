Inscription
#Roman francophone

Orgueil et préjugés

Jane Austen, Sophie Chiari

Elisabeth Bennet a quatre soeurs et une mère qui ne songe qu'à les marier. Quand parvient la nouvelle de l'installation, à Netherfield, de Mr Bingley, célibataire et beau parti, toutes les dames des alentours sont en émoi, d'autant plus qu'il est accompagné de son ami Mr Darcy, un séduisant et riche aristocrate. Les préparatifs du prochain bal occupent alors tous les esprits... Jane Austen peint avec ce qu'il faut d'ironie les turbulences du coeur des jeunes filles et, aujourd'hui comme hier, on s'indigne avec l'orgueilleuse Elisabeth, puis on ouvre les yeux sur les voies détournées qu'emprunte l'amour. Traduction, préface et annotation de Sophie Chiari.

Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

Orgueil et préjugés

Jane Austen trad. Sophie Chiari

Paru le 29/10/2025

512 pages

LGF/Le Livre de Poche

15,90 €

9782253196914
