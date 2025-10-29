Inscription
#Essais

J'arrête définitivement la cigarette

Caroline Cospain

ActuaLitté
Et si arrêter de fumer n'était pas une lutte... mais un réveil ? Oubliez les patchs, la volonté et les méthodes culpabilisantes. Ce livre ne donne pas seulement une solution : il propose une véritable expérience, pensée pour provoquer en vous le déclic tant attendu. Caroline Cospain, experte dans l'arrêt du tabac, dévoile son parcours et une approche révolutionnaire : l'Acceptation Programmée® qui combine hypnose, neurosciences et coaching pour se libérer du tabac sans douleur, sans peur du manque, et surtout... sans retour en arrière. Grâce à des exercices accessibles mais puissants, vous allez enfin vous défaire de vos schémas, réveiller vos ressources intérieures et ancrer une nouvelle identité : celle d'un(e) non-fumeur(se) libre, assumé(e) et fier(ère). Arrêter de fumer ne doit pas être un combat... mais une renaissance. Caroline Cospain, formée à l'IFHE (Institut Français d'Hypnose Ericksonienne), praticienne en PNL et EFT, sophrologue, a accompagné plus de 10 000 personnes en 15 ans avec un taux de réussite de 96 %. Ancienne fumeuse, elle a conçu une méthode révolutionnaire : l'Acceptation Programmée®.

Par Caroline Cospain
Chez Albin Michel

|

Auteur

Caroline Cospain

Editeur

Albin Michel

Genre

Dépendance

J'arrête définitivement la cigarette

Caroline Cospain

Paru le 29/10/2025

192 pages

Albin Michel

17,90 €

ActuaLitté
9782226506993
