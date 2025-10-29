Inscription
Michel Sardou, l'intégrale

Michel Sardou

Un autoportrait par les textes : le livre ultime pour tous les fans ! Pour la première fois réunis, la totalité des textes des 323 chansons de Michel Sardou (écrites, coécrites et/ou interprétées par lui) commentées par lui-même et illustrées de documents d'archives personnels (manuscrits, programmes, etc...) Les bals populaires (1970) Et mourir de plaisir (1970) Les vieux mariés (1973) La Maladie d'amour (1973) Le France (1975) Je vais t'aimer (1976) J'accuse (1976) C'est ma vie (1977) La java de Broadway (1977) Je vole (1978) En chantant (1978). Un autoportrait par les textes : le livre ultime pour tous les fans.

Par Michel Sardou
Chez Albin Michel

|

Auteur

Michel Sardou

Editeur

Albin Michel

Genre

Chanson française

Michel Sardou, l'intégrale

Michel Sardou

Paru le 29/10/2025

464 pages

Albin Michel

25,90 €

9782226505835
