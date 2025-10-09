Le roman jeunesse adapté de Marcel et Monsieur Pagnol , le nouveau film événement de Sylvain Chomet. Au sommet de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit une commande qui le replonge dans son passé. La rédactrice en chef d'un grand magazine souhaite qu'il rédige un feuilleton littéraire dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses amours... En rédigeant les premiers feuillets, l'homme âgé qu'il est devenu retrouve l'enfant qu'il a été autrefois : le petit Marcel lui apparaît. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots : l'arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l'expérience de l'écriture. Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire. Le roman du film d'animation tant attendu de Sylvain Chomet !