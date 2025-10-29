Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le climat est un sport de combat

Laurence Tubiana, Emmanuel Guérin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jamais la question du réchauffement climatique n'avait autant polarisé, divisé, déchaîné/embrasé/exalté les esprits - enjeu d'une véritable bataille culturelle, voire marqueur identitaire. Et pourtant, les effets du dérèglement sont déjà là, sous nos yeux. Feux de forêt, canicules à répétition, fonte des glaciers... Pour y faire face, chacun - gouvernements, entreprises, médias, citoyens, ONG, municipalités - a son rôle à jouer. Mais qui possède les pièces maitresses de l'échiquier ? Qui tire les ficelles de notre avenir à tous ? Et que se passe-t-il réellement lors des COP ? OEuvrant au coeur de ce système, Laurence Tubiana et Emmanuel Guérin ont consacré leur vie à la bataille contre le changement climatique. Ils ont contribué aux victoires décisives, comme l'accord de Paris, et essuyé bien des revers et des déceptions. Sans jamais renoncer ni perdre espoir. De la COP de Copenhague en 2009 à nos jours, c'est cette histoire qu'ils racontent, ses héros et ses détracteurs, ses succès et ses échecs, à la manière d'un thriller géopolitique haletant. Laurence Tubiana est économiste et diplomate. Elle fut l'ambassadrice de la France pour le climat lors de la conférence de Paris de 2015 et elle dirige depuis 2017 la Fondation européenne pour le climat. Emmanuel Guérin a oeuvré aux côtés de Laurence Tubiana lors de la conférence de Paris. Il est actuellement conseiller pour plusieurs organisations environnementales dont la Fondation européenne pour le climat.

Par Laurence Tubiana, Emmanuel Guérin
Chez Albin Michel

|

Auteur

Laurence Tubiana, Emmanuel Guérin

Editeur

Albin Michel

Genre

Réchauffement climatique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le climat est un sport de combat par Laurence Tubiana, Emmanuel Guérin

Commenter ce livre

 

Le climat est un sport de combat

Laurence Tubiana, Emmanuel Guérin

Paru le 29/10/2025

236 pages

Albin Michel

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226505798
9782226505798
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.