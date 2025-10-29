Le climat est un sport de combat

Jamais la question du réchauffement climatique n'avait autant polarisé, divisé, déchaîné/embrasé/exalté les esprits - enjeu d'une véritable bataille culturelle, voire marqueur identitaire. Et pourtant, les effets du dérèglement sont déjà là, sous nos yeux. Feux de forêt, canicules à répétition, fonte des glaciers... Pour y faire face, chacun - gouvernements, entreprises, médias, citoyens, ONG, municipalités - a son rôle à jouer. Mais qui possède les pièces maitresses de l'échiquier ? Qui tire les ficelles de notre avenir à tous ? Et que se passe-t-il réellement lors des COP ? OEuvrant au coeur de ce système, Laurence Tubiana et Emmanuel Guérin ont consacré leur vie à la bataille contre le changement climatique. Ils ont contribué aux victoires décisives, comme l'accord de Paris, et essuyé bien des revers et des déceptions. Sans jamais renoncer ni perdre espoir. De la COP de Copenhague en 2009 à nos jours, c'est cette histoire qu'ils racontent, ses héros et ses détracteurs, ses succès et ses échecs, à la manière d'un thriller géopolitique haletant. Laurence Tubiana est économiste et diplomate. Elle fut l'ambassadrice de la France pour le climat lors de la conférence de Paris de 2015 et elle dirige depuis 2017 la Fondation européenne pour le climat. Emmanuel Guérin a oeuvré aux côtés de Laurence Tubiana lors de la conférence de Paris. Il est actuellement conseiller pour plusieurs organisations environnementales dont la Fondation européenne pour le climat.