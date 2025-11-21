Rainbow est une collection de 7 bandes dessinées muettes, basées sur les 7 couleurs de l'arc en ciel. Le langage visuel relève de la rythmique, utilisant la couleur comme gamme de composition. A travers sept récits chromatiques, Maria Medem explore la résonance émotionnelle des couleurs comme autant d'états de conscience, de fragments de mémoire ou de ressentis physique. Chaque histoire déploie un monde intérieur teinté d'un ton dominant : rouge, jaune, indigo, orange, violet, cyan, vert, jouant la partition de chacune. Ces récits évoquent des relations sensibles entre les êtres, des gestes de soin, des silences partagés. Le caractère international de ces mouvements et la séquencialité remplie d'éllipses ouvre un espace d'interprétation vaste, où chacun projette ses affects, ses souvenirs ou ses rêves, sans limite de langage ni de génération. Le travail graphique de Maria Medem, minimal et vibrant, joue avec les pleins et les vides, la répétition et la transformation, pour créer un rythme de lecture presque méditatif. Chaque page invite à ralentir, à ressentir, et à revenir en arrière. Le dessin, toujours au service d'une narration structurée, s'impose comme un langage autonome. Avec Rainbow, Fidèle Editions poursuit son engagement pour une bande dessinée contemporaine, sensible et ouverte, qui questionne nos perceptions autant qu'elle nourrit nos imaginaires. Ce troisième ouvrage avec l'autrice espagnole, poursuit notre collaboration après Echos et Cedars, en 2018 et 2021.