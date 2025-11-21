C'est l'histoire d'un homme de 54 ans qui part de Mulhouse pour Istanbul. Sans entraînement, ni plan, juste un vélo d'occasion, un drapeau turc et l'optimisme en bandoulière. Sur la route, il croise un pépé armé de pastèques, la jalousie du Danube, John Wayne sur un vélo électrique, et finit parfois par dormir... là où il ne faudrait pas. Entre deux fous rires, surgissent l'exil de ses ancêtres, un père disparu, l'écho discret d'une enfance cabossée et tout au bout, la mer Egée qui attend. Méfie-toi de tes rêves est un road-movie littéraire et une véritable oeuvre poétique, où l'humour sert de phare et chaque coup de pédale rapproche un peu plus de soi. Une ode vivante à l'humanité, à la lenteur et aux chemins de traverse. L'auteur Né à Istanbul et installé en Alsace, Bekir Aysan est artiste, photographe et créateur de films d'animation. Professeur d'audiovisuel et amoureux des mots, ses travaux explorent les liens entre mémoire, image et récit.