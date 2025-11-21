Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Méfie-toi de tes rêves...

Bekir Aysan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est l'histoire d'un homme de 54 ans qui part de Mulhouse pour Istanbul. Sans entraînement, ni plan, juste un vélo d'occasion, un drapeau turc et l'optimisme en bandoulière. Sur la route, il croise un pépé armé de pastèques, la jalousie du Danube, John Wayne sur un vélo électrique, et finit parfois par dormir... là où il ne faudrait pas. Entre deux fous rires, surgissent l'exil de ses ancêtres, un père disparu, l'écho discret d'une enfance cabossée et tout au bout, la mer Egée qui attend. Méfie-toi de tes rêves est un road-movie littéraire et une véritable oeuvre poétique, où l'humour sert de phare et chaque coup de pédale rapproche un peu plus de soi. Une ode vivante à l'humanité, à la lenteur et aux chemins de traverse. L'auteur Né à Istanbul et installé en Alsace, Bekir Aysan est artiste, photographe et créateur de films d'animation. Professeur d'audiovisuel et amoureux des mots, ses travaux explorent les liens entre mémoire, image et récit.

Par Bekir Aysan
Chez Mediapop

|

Auteur

Bekir Aysan

Editeur

Mediapop

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Méfie-toi de tes rêves... par Bekir Aysan

Commenter ce livre

 

Méfie-toi de tes rêves...

Bekir Aysan

Paru le 21/11/2025

240 pages

Mediapop

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487669178
9782487669178
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.