Comment vivre quand on connaît la date de sa mort ? Un roman inattendu et percutant sur l'euthanasie. En rentrant de son footing, Jacques Bios, soixante ans, est assailli de crampes. Il découvre alors qu'il est atteint d'une maladie dégénérative : il ne lui reste que quelques années à vivre. A la stupeur générale, Jacques choisit de recourir au suicide assisté. Il fixe lui-même l'échéance : il sera mort dans trois mois. Mais au lieu de consacrer ce temps à ses proches, il laisse derrière lui sa famille, sa banlieue cossue et sa vie bien rangée. Il prend la tangente. Direction l'Ecosse, puis Saint-Tropez et les palaces de Monaco. Quand il se décide enfin à rentrer, nouveau coup de théâtre... Dans ce roman percutant, Jérôme de Verdière s'empare, avec une grande liberté, d'un sujet grave : l'euthanasie. A travers le périple de cet homme, l'auteur explore le tragique et le comique de l'existence et de sa finitude. Il tente, non sans fantaisie, de répondre à cette question : comment vivre quand on connaît la date et l'heure précises de sa mort ?