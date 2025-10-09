Inscription
#Essais

Tahiti et la Polynésie française

Gallimard

ActuaLitté
Explorer pitons volcaniques et montagnes altières ; nager dans des lagons aux mille déclinaisons de bleu ; fouler des plages au sable blanc poudré de rose ; goûter à la magie des couchers de soleil... De Bora Bora aux attachantes Marquises en passant par les rurales Australes, ressentez le mana au pays des atolls et des raies mantas ! - Un voyage slow, respectueux et responsable... . - Des rencontres avec les habitants pour une immersion authentique et loin des foules. - Les recommandations de nos auteurs sur place, leurs adresses coups de coeur et leurs conseils pour des expériences uniques et un séjour sur mesure. - Toutes les clés pour comprendre la culture et l'art de vivre des populations locales.

Par Gallimard
Chez Gallimard Loisirs

Auteur

Gallimard

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Polynésie, Tahiti

Tahiti et la Polynésie française

Gallimard

Paru le 09/10/2025

288 pages

Gallimard Loisirs

17,90 €

ActuaLitté
9782742468638
© Notice établie par ORB
