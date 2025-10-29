Inscription
#Polar

Coup de crayon

M. C. Beaton, Amélie Juste-Thomas

Après une soirée au pub, Morag Merrilea, étudiante en art, se réveille à l'hôpital. Elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé et son carnet à dessin a disparu. L'aurait-on droguée ? Hamish Macbeth n'accorde que peu de crédit aux déclarations de l'artiste en herbe qui lui demande de l'aider à retrouver ses croquis. D'autant que la petite Anglaise est particulièrement arrogante... Pourtant, quand Hamish apprend que Morag a quitté son domicile sans prévenir, celui-ci a un mauvais pressentiment. A juste titre : on découvre le corps sans vie de la jeune femme. Son carnet, lui, reste introuvable. Que cachait-il ? A Hamish de rattraper le temps perdu... Vous aimez Agatha Raisin ? Vous allez adorer Hamish Macbeth ! Comme sa grande soeur Agatha, cet Hercule Poirot à la sauce écossaise entraîne le lecteur dans des aventures totalement déjantées sorties tout droit de l'imagination de M. C. Beaton. Avec, en prime, le charme des lochs, des Highlanders mystérieux et des châteaux hantés. Aussi savoureux qu'un single malt !

Chez Albin Michel

|

Coup de crayon

M. C. Beaton trad. Amélie Juste-Thomas

Paru le 29/10/2025

308 pages

Albin Michel

14,90 €

9782226491022
