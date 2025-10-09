Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Réussir en conjugaison CE1-CE2

Charlène Schneider

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une méthode de conjugaison dynamique et efficace, qui propose des activités différenciées, implique les élèves et met en évidence les régularités. L'enseignement de la conjugaison est souvent problématique : reposant traditionnellement sur l'apprentissage par coeur, à la maison, de tableaux de conjugaison et de la répétition de très nombreux exercices d'application aux consignes inutilement variées, il ne semble plus correspondre au public auquel nous enseignons aujourd'hui et son efficacité est parfois douteuse. Cet ouvrage propose d'enseigner la conjugaison par une double entrée : une approche tantôt à dominante verticale (par temps) et tantôt horizontale (par pronom). Elle permet de faciliter la mémorisation des terminaisons régulières et des irrégularités des verbes fréquents d'une part et d' améliorer les capacités de transfert en situation de production d'écrits d'autre part. Couvrant tout le programme d'une année de CE1 et de CE2, cette méthode en 14 séquences s'appuie sur la mise en avant des régularités de la langue, la répétitivité des dispositifs proposés, l'implication active des élèves dans des situations de recherche à l'aide de supports authentiques (littérature de jeunesse) ou fournis dans l'ouvrage, la construction spiralaire des connaissances, le travail de groupe, la différenciation des supports ainsi que des leçons à manipuler, des cartes mentales ou encore la possibilité de recourir à certaines capsules vidéos issues des " fondamentaux " de Canopé. Ressources numériques : tout le matériel nécessaire à imprimer et/ou vidéoprojeter (textes étudiés, fiches d'entrainement différenciées, bilan et fiches d'évaluation), les fiches support à des activités individuelles ou collectives (fichiers PDF).

Par Charlène Schneider
Chez Retz

|

Auteur

Charlène Schneider

Editeur

Retz

Genre

Français CE1

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Réussir en conjugaison CE1-CE2 par Charlène Schneider

Commenter ce livre

 

Réussir en conjugaison CE1-CE2

Charlène Schneider

Paru le 09/10/2025

320 pages

Retz

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782725648569
9782725648569
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.