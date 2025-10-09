Réussir en conjugaison CE1-CE2

Une méthode de conjugaison dynamique et efficace, qui propose des activités différenciées, implique les élèves et met en évidence les régularités. L'enseignement de la conjugaison est souvent problématique : reposant traditionnellement sur l'apprentissage par coeur, à la maison, de tableaux de conjugaison et de la répétition de très nombreux exercices d'application aux consignes inutilement variées, il ne semble plus correspondre au public auquel nous enseignons aujourd'hui et son efficacité est parfois douteuse. Cet ouvrage propose d'enseigner la conjugaison par une double entrée : une approche tantôt à dominante verticale (par temps) et tantôt horizontale (par pronom). Elle permet de faciliter la mémorisation des terminaisons régulières et des irrégularités des verbes fréquents d'une part et d' améliorer les capacités de transfert en situation de production d'écrits d'autre part. Couvrant tout le programme d'une année de CE1 et de CE2, cette méthode en 14 séquences s'appuie sur la mise en avant des régularités de la langue, la répétitivité des dispositifs proposés, l'implication active des élèves dans des situations de recherche à l'aide de supports authentiques (littérature de jeunesse) ou fournis dans l'ouvrage, la construction spiralaire des connaissances, le travail de groupe, la différenciation des supports ainsi que des leçons à manipuler, des cartes mentales ou encore la possibilité de recourir à certaines capsules vidéos issues des " fondamentaux " de Canopé. Ressources numériques : tout le matériel nécessaire à imprimer et/ou vidéoprojeter (textes étudiés, fiches d'entrainement différenciées, bilan et fiches d'évaluation), les fiches support à des activités individuelles ou collectives (fichiers PDF).