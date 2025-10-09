Inscription
Cartomancie

Jude Talbot

ActuaLitté
Art de la divination, la cartomancie est une pratique florissante depuis le XVIIIe siècle. Cet ouvrage témoigne de l'évolution graphique de ces jeux de cartes à l'imagerie et aux messages allégoriques variés. Arrivées d'Orient en Occident au XIVe siècle, les cartes à jouer s'y sont depuis déclinées en une multitude d'exemples et d'usages. Présents dans les collections du département des Estampes et de la photographie de la BnF dès sa fondation, les jeux de cartes y représentent aujourd'hui près de 3 000 ensembles, parmi lesquels bon nombre de jeux de cartomancie, oracles et tarots divinatoires. De 1788 à 1930, vingt-deux jeux de cartes emblématiques, employés pour la divination ou spécialement conçus pour cet usage, posent ici les jalons d'une histoire de la cartomancie et d'un succès croissant de ces images dont les symboles et les combinaisons ont, pour certains, le pouvoir d'éclairer le futur.

Par Jude Talbot
Chez Bibliothèque Nationale de France - BNF

Auteur

Jude Talbot

Editeur

Bibliothèque Nationale de France - BNF

Genre

Arts divinatoires

Cartomancie

Jude Talbot

Paru le 09/10/2025

48 pages

Bibliothèque Nationale de France - BNF

6,90 €

ActuaLitté
9782717730166
