"Mais qui va garder les enfants ?"

" L'action politique a perdu sa légitimité, et nous le ressentons tous. Elle attise la colère des peuples, sème le doute et précipite notre déclin collectif. Engluée dans des surenchères virilistes toxiques, elle semble avoir oublié sa véritable mission : protéger et transmettre. Et si le moment était venu de réhabiliter, au coeur même de la gouvernance, les valeurs de l'amour maternel ? En finir avec les confrontations stériles, pour laisser place à la conciliation. Tourner la page de la rigidité, pour adopter la souplesse dans les décisions. Remplaçons l'orgueil par la bienveillance et l'abnégation, afin d'apaiser les peurs, de prévenir les violences et de dissiper les doutes qui nous rongent. C'est ce que j'appelle la "dette générationnelle" que j'explore avec vous, nourrie de mes expériences politiques et personnelles. Je retourne le stigmate des attaques que j'ai subies en politique, en tant que mère de quatre enfants, de la part de dirigeants masculins qui voulaient me disqualifier en m'humiliant. Et si, enfin, l'action publique s'inspirait de l'intelligence et de la force de "celles qui gardent les enfants" ? " Ségolène Royal