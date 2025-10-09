Inscription
Mémoires de Madame Campan

Madame Campan, Jean Chalon, Carlos de Angulo

Née à Paris en 1752 d'un père roturier, Madame Campan entre à la Cour à quinze ans et devient lectrice des filles cadettes de Louis XV. Dotée d'un tempérament vif et déterminé, elle est nommée en 1774 première femme de chambre de Marie-Antoinette qu'elle servira jusqu'en 1792. Attentive, observatrice, intelligente, Madame Campan partage non seulement l'intimité de la reine, mais aussi de nombreux secrets d'Etat. Des fastes de Versailles à la fuite à Varennes, elle se trouve aux premières loges d'événements qui s'apprêtent à bouleverser la France et l'Histoire. Sur un ton inimitable, bienveillant ou virulent, Madame Campan raconte ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle sait : un trésor inépuisable de vérités et de détails, grâce auquel ses Mémoires demeurent un témoignage unique sur l'Ancien Régime, la Révolution, la vie quotidienne et la personnalité de Marie-Antoinette.

Par Madame Campan, Jean Chalon, Carlos de Angulo
Chez Mercure de France

|

Auteur

Madame Campan, Jean Chalon, Carlos de Angulo

Editeur

Mercure de France

Genre

XVIIIe siècle

Mémoires de Madame Campan

Madame Campan

Paru le 09/10/2025

624 pages

Mercure de France

12,00 €

9782715267206
