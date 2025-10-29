Nos années bonheur en chansons

QUELS SOUVENIRS JAILLISSENT LORSQUE RESONNENT LES PREMIERES NOTES D'UN TUBE ? Les Champs-Elysées, En rouge et noir, Le Lundi au soleil, Mistral Gagnant, Les Lacs du Connemara, Les Jolies Colonies de vacances, Je te donne, Les Corons, L'Avventura... 300 chansons populaires qui ont bercé nos vies, nos premiers amours, nos amitiés. Un véritable voyage au coeur de la France musicale, des années 1960 aux années 1980, à la découverte des mille et un secrets de ces refrains inoubliables qui ont fait chanter et danser des générations entières. C'est que du bonheur ! FABIEN LECOEUVRE est l'un des plus grands spécialistes de la chanson française. Consultant pour la radio et la télévision, il est l'auteur d'une soixantaine d'ouvrages sur le sujet. Expert reconnu, il intervient également lors de ventes aux enchères liées au patrimoine musical.