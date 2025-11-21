Electro 100

Quarante ans après la naissance de la techno et de la house, les musiques électroniques sont devenues incontournables. Longtemps cantonnées à l'underground, la recherche ou l'expérimentation, leur arrivée sur le devant de la scène a essaimé dans tous les recoins de la culture occidentale, sonorisant l'ensemble de nos vies. Constituant l'une des dernières grandes ruptures musicales, l'usage d'instruments de musique électroniques, souvent désignés comme machines, a révolutionné la conception du musicien et de l'auditeur, suscitant la création de genres entièrement nouveaux, avec leurs courants, leurs codes, leurs modes de vie et surtout leurs disques. Dans ce qui est devenu un univers en expansion foisonnant de singles et de maxis, de mixes et de remixes, de pseudonymes multiples et de chapelles incertaines s'élèvent des jalons, des chefs-d'oeuvre et des incontournables dont ce livre propose une sélection, cent albums qui tous portent en eux l'élan de la révolution électronique. Edgar Varèse et Vangelis, Derrick May et Chromatics, Daft Punk et Aphex Twin sont présents, parmi beaucoup d'autres, dans ce panorama de disques porteurs d'une émotion et d'une humanité peu communes.