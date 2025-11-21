Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Electro 100

Olivier Pernot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quarante ans après la naissance de la techno et de la house, les musiques électroniques sont devenues incontournables. Longtemps cantonnées à l'underground, la recherche ou l'expérimentation, leur arrivée sur le devant de la scène a essaimé dans tous les recoins de la culture occidentale, sonorisant l'ensemble de nos vies. Constituant l'une des dernières grandes ruptures musicales, l'usage d'instruments de musique électroniques, souvent désignés comme machines, a révolutionné la conception du musicien et de l'auditeur, suscitant la création de genres entièrement nouveaux, avec leurs courants, leurs codes, leurs modes de vie et surtout leurs disques. Dans ce qui est devenu un univers en expansion foisonnant de singles et de maxis, de mixes et de remixes, de pseudonymes multiples et de chapelles incertaines s'élèvent des jalons, des chefs-d'oeuvre et des incontournables dont ce livre propose une sélection, cent albums qui tous portent en eux l'élan de la révolution électronique. Edgar Varèse et Vangelis, Derrick May et Chromatics, Daft Punk et Aphex Twin sont présents, parmi beaucoup d'autres, dans ce panorama de disques porteurs d'une émotion et d'une humanité peu communes.

Par Olivier Pernot
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Olivier Pernot

Editeur

Le mot et le reste

Genre

musique électronique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Electro 100 par Olivier Pernot

Commenter ce livre

 

Electro 100

Olivier Pernot

Paru le 21/11/2025

240 pages

Le mot et le reste

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384317479
9782384317479
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.