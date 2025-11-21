Inscription
#Essais

Field recording

Alexandre Galand

ActuaLitté
Le chant de l'oiseau-lyre d'Australie, les vents de Patagonie, les flûtes sacrées 'Aré' aré des Iles Salomon, les vibrations des bâtiments de nos villes ou les louanges exaltées des pêcheurs de perles de Bahreïn ne sont que quelques exemples des innombrables sons et musiques abordés dans cet ouvrage consacré à la pratique du field recording, de l'enregistrement de terrain. Tout au long du XXe siècle, des hommes et des femmes ont parcouru le monde afin de capter des curiosités sonores pour des raisons scientifiques, patrimoniales et esthétiques. Ce sont des audio-naturalistes, des collecteurs de musique traditionnelle, mais aussi des compositeurs avides de découvrir un nouveau matériau musical. Les microphones sont leurs outils, voire leurs instruments, l'écoute est leur méthode d'approche. En sortant du studio, ils prennent le risque de se confronter à l'imprévisible, à l'incontrôlable, au fragile parfois. Ils se nomment Alan Lomax, Chris Watson ou encore Luc Ferrari. Cent disques rendent ici compte de leur quête, toujours en cours, du "chant du monde". Une riche introduction et trois interviews de figures majeures du field recording (Jean C. Roché, Bernard Lortat-Jacob et Peter Cusack) complètent cette anthologie. Cette édition est augmentée de deux articles, d'une bibliographie mise à jour et d'une liste de 50 disques parus depuis 2012.

Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Editeur

Genre

Musicologie

Paru le 21/11/2025

356 pages

26,00 €

9782384317158
© Notice établie par ORB
