Le comte de Bussy-Rabutin, Grand du royaume de France né en 1618, cousin de Mme de Sévigné, avec laquelle il partage passion et talent pour l'écriture épistolaire et mémorialiste, a guerroyé à travers l'Europe à la tête de son régiment, a survécu à la Fronde et aux complots les plus divers, puis vit l'existence des courtisans auprès du vieillissant Louis XIII et du jeune Louis XIV. Il passe cependant ses trente dernières années en Bourgogne, exilé dans son château par le roi après avoir été embastillé quelques mois, le monarque n'ayant supporté ni son amitié avec Fouquet ni les railleries libertines émaillant l'Histoire amoureuse des Gaules, qui le campaient en Jupiter séducteur. C'est là, dans son "petit Versailles bourguignon", que Bussy-Rabutin écrit ses mémoires. Son style est élégant, précis et vivant. Ce ton et cette inspiration le conduisent à décrire de façon personnelle ses aventures, de sa Bourgogne natale à la Cour, mais également au loin, en France ou en Europe, ou alors dans le salon, le boudoir, voire le lit, de ses nombreuses conquêtes. Il conserve une plume extrêmement caustique pour ironiser sur les puissants de Versailles. Une oeuvre de mémorialiste de premier ordre.