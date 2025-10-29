Inscription
#Essais

Un petit pas sur la Lune, une roue sur Mars

Blanche Lambert

ActuaLitté
Arpenter la Lune ou Mars comme si nous étions sur Terre, une carte IGN à la main... Finement réalisées à partir des données les plus récentes de la NASA et de l'Union internationale d'astronomie, les cartes de ce recueil proposent une immersion inédite dans les paysages lunaires et martiens, deux astres au coeur des stratégies spatiales actuelles liées à la nouvelle course à l'espace. Des premières missions Apollo jusqu'à Curiosity, voyez où l'être humain a posé un pied - ou une roue, en ce qui concerne ses rovers -, et partez à la découverte de missions méconnues, comme Lunokhod et Pragyan sur la Lune, ou encore Tianwen et Zhurong sur Mars. Présentées dans un format de petit poster facile à détacher, à afficher comme à partager, ces cartes apporteront une touche d'espace aux murs de votre maison.

Par Blanche Lambert
Chez Armand Colin

|

Auteur

Blanche Lambert

Editeur

Armand Colin

Genre

Dictionnaires et ouvrages géné

Un petit pas sur la Lune, une roue sur Mars

Blanche Lambert

Paru le 29/10/2025

40 pages

Armand Colin

20,90 €

ActuaLitté
9782200642372
