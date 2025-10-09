Wc book jeux 2026

Vous cherchez une manière amusante et stimulante d'occuper vos moments de pause ? WC BOOK JEUX est là pour transformer votre passage aux toilettes en véritable instant de détente et de réflexion ! Faites bosser vos neurones sur le trône, plutôt que de scroller ! Avec ses nombreuses blagues et jeux variés, le WC BOOK JEUX vous accompagne sans faillir depuis plus de 10 ans ! Au programme : - Sudokus pour exercer votre logique ; - Quizs pour tester votre culture générale ; - Mots mêlés et mots croisés pour jouer avec les lettres . Enigmes et charades pour aiguiser votre esprit ; - Jeux des intrus pour affûter votre sens de l'observation ; - Anagrammes et contrepèteries pour jongler avec les mots ... et bien d'autres surprises ! Que vous soyez adepte des passages express ou des longues sessions, ce livre vous accompagnera avec bonne humeur et intelligence. Le WC BOOK JEUX, un incontournable pour toutes les toilettes !