La Voie du Soufi

Idries Shah

Le livre culte d'un auteur de référence de la tradition soufie La Voie du soufi amplifie et approfondit les thèmes développés dans l'ouvrage du même auteur, Les Soufis . Matrice de matériaux divers (contes traditionnels, récits, poèmes...) mais synergiques, ce livre fait la lumière sur des aspects de la tradition soufie appropriés au monde contemporain. Les sages et les auteurs soufis, les écoles, les enseignements, la spiritualité et l'humour soufis s'intéressent à l'adéquation de certaines idées-forces aux réalités sociales et psychologiques. Parce qu'il est " hors du temps " et " hors du lieu ", le soufi met en oeuvre son expérience dans la culture, le pays, l'environnement où il vit. Idries Shah, considéré par beaucoup comme " le maître de l'époque ", nous fait entrer ici au coeur de cette tradition vivante.

Par Idries Shah
Chez Le Courrier du Livre

Auteur

Idries Shah

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Soufisme

La Voie du Soufi

Idries Shah

Paru le 23/10/2025

Le Courrier du Livre

18,00 €

9782702930625
© Notice établie par ORB
