Mon enfant et la numérologie

Elever un enfant, c'est parfois se reconnaître en lui comme dans un miroir, et parfois rencontrer un être qui semble venir d'un autre monde. Quand la ressemblance est évidente, tout paraît naturel, presque instinctif. Mais il arrive aussi que la relation devienne un véritable défi : décalages dans les échanges, comportements déroutants, centres d'intérêt insoupçonnés... Comme si l'on avançait en terre inconnue, sans carte ni repères. La numérologie est un outil précieux, qui éclaire le fonctionnement singulier de chaque enfant. En décodant les nombres issus de sa date de naissance, et également son prénom et son nom, il devient possible de connaître ses besoins profonds, ses talents naturels, ses attirances et son mode de pensée. Cette lecture ouvre un chemin inédit vers la découverte de son enfant, au-delà des apparences et des incompréhensions. Grâce à ce guide, les parents pourront décrypter la personnalité de leur enfant, améliorer leur communication avec eux, cultiver leurs élans créatifs et leur épanouissement. Comprendre, c'est aimer autrement - ; et c'est le début d'un lien renouvelé, riche de de complicité.