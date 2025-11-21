Un vent frais se faufile entre les arbres et dans les rues, c'est l'heure de ramasser quelques brindilles, des bouts de laine, des oreillers et des couettes toutes douces. Et oui, faire son nid ce n'est pas réservé qu'aux oiseaux ! Tout le monde a le droit de se créer un petit coin à l'abri de ce qui rend parfois la vie pénible ou effrayante. Ton nid, c'est le tien, tu as le droit d'y inviter qui tu veux ou d'y rester seul·e, en attendant le moment où tu seras prêt·e pour t'envoler à nouveau ! Un numéro tout doux au début de l'hiver, sur l'importance de se trouver des espaces (matériels ou pas) sécurisants et ressourçants.