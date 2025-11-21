Inscription
#Roman jeunesse

Faire son nid

Collectif Collectif, Biscoto

ActuaLitté
Un vent frais se faufile entre les arbres et dans les rues, c'est l'heure de ramasser quelques brindilles, des bouts de laine, des oreillers et des couettes toutes douces. Et oui, faire son nid ce n'est pas réservé qu'aux oiseaux ! Tout le monde a le droit de se créer un petit coin à l'abri de ce qui rend parfois la vie pénible ou effrayante. Ton nid, c'est le tien, tu as le droit d'y inviter qui tu veux ou d'y rester seul·e, en attendant le moment où tu seras prêt·e pour t'envoler à nouveau ! Un numéro tout doux au début de l'hiver, sur l'importance de se trouver des espaces (matériels ou pas) sécurisants et ressourçants.

Par Collectif Collectif, Biscoto
Chez Biscoto

|

Auteur

Collectif Collectif, Biscoto

Editeur

Biscoto

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Faire son nid

Collectif Collectif, Biscoto

Paru le 21/11/2025

24 pages

Biscoto

5,00 €

ActuaLitté
9782379623448
© Notice établie par ORB
