Activez les 5 énergies de la réussite

Nathalie Calvet, Moune Jans

"Comprendre son énergie et son environnement, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie". Grâce aux principes millénaires du feng shui et de l'astrologie chinoise, deux sciences ancestrales, vous découvrirez comment décrypter votre énergie, réharmoniser vos lieux de vie et avancer avec confiance dans une nouvelle ère en plein bouleversement. Au fil des pages, vous apprendrez à activer : L'énergie de l'Eveil : s'ouvrir à l'invisible et à l'intuition ; L'énergie de la Clarté : décrypter votre carte astrologique ; L'énergie de l'Alignement : mieux vous connaître pour mieux choisir ; L'énergie de la Transformation : faire de votre maison un allié ; L'énergie de l'Equilibre : harmoniser les 5 éléments au quotidien. Accessible, illustré d'exemples concrets et de témoignages, ce guide pratique vous accompagnera pas à pas pour intégrer facilement ces principes dans votre vie et en tirer des bénéfices immédiats. Prêt à activer les 5 énergies qui changeront votre vie ?

Chez Le Courrier du Livre

Carrière et réussite

Activez les 5 énergies de la réussite

Nathalie Calvet

Paru le 23/10/2025

320 pages

19,90 €

9782702930526
