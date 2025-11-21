Fauve, l'exorciste du Louvre Tome 2

Pas de repos pour les exorcistes ! A peine installés au Louvre-Lens, les six sphinx disparaissent sans laisser de traces. Appelée en urgence, c'est à Fauve de retrouver et de raisonner les statues au plus vite pour qu'elles reprennent leur place avant le début de l'exposition. Et dès l'affaire résolue, elle doit retourner à Paris pour calmer une salle qui emprisonne les visiteurs et arrêter la statuette qui poursuit sa nouvelle apprentie Noa. Deux cas tortueux qui l'amèneront aussi à lever le voile sur les secrets de ses collègues Blaise et Lucien.