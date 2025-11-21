Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Fauve, l'exorciste du Louvre Tome 2

Frédéric Toutlemonde, Paula Andrade

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pas de repos pour les exorcistes ! A peine installés au Louvre-Lens, les six sphinx disparaissent sans laisser de traces. Appelée en urgence, c'est à Fauve de retrouver et de raisonner les statues au plus vite pour qu'elles reprennent leur place avant le début de l'exposition. Et dès l'affaire résolue, elle doit retourner à Paris pour calmer une salle qui emprisonne les visiteurs et arrêter la statuette qui poursuit sa nouvelle apprentie Noa. Deux cas tortueux qui l'amèneront aussi à lever le voile sur les secrets de ses collègues Blaise et Lucien.

Par Frédéric Toutlemonde, Paula Andrade
Chez Véga

|

Auteur

Frédéric Toutlemonde, Paula Andrade

Editeur

Véga

Genre

Global Manga/type mixte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fauve, l'exorciste du Louvre Tome 2 par Frédéric Toutlemonde, Paula Andrade

Commenter ce livre

 

Fauve, l'exorciste du Louvre Tome 2

Paula Andrade trad. Frédéric Toutlemonde

Paru le 21/11/2025

200 pages

Véga

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379509261
9782379509261
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.