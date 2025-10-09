Céline Dion, 45 ans de succès, album par album

La vie de Céline Dion année après année, de son premier single à son dernier album, dans un beau-livre avec ses plus belles photos Véritable icône, Céline Dion s'affiche au firmament des légendes mondiales de la musique. Quel chemin depuis " Ce n'était qu'un rêve ", son premier single, sorti alors qu'elle n'a que 13 ans... Le succès est quasi-immédiat. Ses hymnes - " My Heart Will Go On ", " Pour que tu m'aimes encore ", entre autres - sa voix incroyable et ses performances émouvantes feront le reste. Une vie, dédiée à la musique : avec 27 opus, dont 15 en français, 7 lives et près de 130 singles, elle est l'une des artistes ayant vendu le plus de disques dans le monde : 250 millions. Céline inspire : des générations entières d'artistes voient dans son parcours sans fausse note la preuve, irréfutable, que la passion et le dévouement sont les clefs vers la réussite. Album après album, Jérémy Parayre revient sur la création des plus grands tubes de la diva québécoise comme de ses chansons moins connues, rend hommage à 45 années d'une carrière prolifique et exemplaire, mais aussi à l'artiste célébrée, à la femme engagée.