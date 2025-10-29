Inscription
#Beaux livres

Mon chien et moi

Larousse, Xxx

Parce que votre chien est unique ! Cet album souvenir vous permettra de noter anecdotes et grands moments de votre vie avec votre chien et de coller ses plus belles photos au fil de pages superbement mises en scène. De son arrivée à la maison à sa passion pour le canapé ou à ses bêtises les plus rigolotes, constituez jour après jour l'album personnel de votre chien. Avec des emplacements pour coller ses plus belles photos et se souvenir des moments mémorables, et en plus, 1 magnifique poster pêle-mêle à compléter avec les meilleures photos de votre chien. L'album indispensable pour tout amoureux des chiens !

Par Larousse, Xxx
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse, Xxx

Editeur

Larousse

Genre

Chiens

Mon chien et moi

Larousse, Xxx

Paru le 29/10/2025

112 pages

Larousse

22,99 €

9782036079441
© Notice établie par ORB
