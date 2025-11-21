Sasaki et Peeps Tome 3

Sasaki, nouvellement agent secret, participe à sa première opération et se retrouve opposé à des ennemis surpuissants. Alors qu'il réussit à survivre à cette bataille de pouvoirs surnaturels, épaulé par une belle fille en kimono, il est approché par une détentrice de pouvoirs qui fouille dans les restes de nourriture et une lycéenne aux tendances psychotiques inquiétantes. Malgré lui, Sasaki se retrouve entouré de filles plus bizarres les unes que les autres, annonciatrices de catastrophes à venir...