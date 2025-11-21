Inscription
#Manga

Sasaki et Peeps Tome 3

Buncololi, Osho Pureji, Kantoku, Christophe Martens

ActuaLitté
Sasaki, nouvellement agent secret, participe à sa première opération et se retrouve opposé à des ennemis surpuissants. Alors qu'il réussit à survivre à cette bataille de pouvoirs surnaturels, épaulé par une belle fille en kimono, il est approché par une détentrice de pouvoirs qui fouille dans les restes de nourriture et une lycéenne aux tendances psychotiques inquiétantes. Malgré lui, Sasaki se retrouve entouré de filles plus bizarres les unes que les autres, annonciatrices de catastrophes à venir...

Par Buncololi, Osho Pureji, Kantoku, Christophe Martens
Chez Véga

|

Auteur

Buncololi, Osho Pureji, Kantoku, Christophe Martens

Editeur

Véga

Genre

Shonen/garçon

Sasaki et Peeps Tome 3

Buncololi, Osho Pureji, Kantoku trad. Christophe Martens

Paru le 21/11/2025

164 pages

Véga

8,35 €

ActuaLitté
9782379507892
© Notice établie par ORB
