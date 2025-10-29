La promise du roi des flammes

Arrachée aux griffes de la mort, Isavelle devait devenir la fiancée sacrifiée d'un roi défunt. Mais son destin bascule lorsque Zabriel, le redoutable Roi des Flammes, envahit son pays à dos d'un dragon monstrueux et la revendique comme sienne. Pourtant, Isavelle ne se laisse pas facilement séduire. Ayant grandi dans un pays dévasté par la guerre, elle se méfie de l'autorité brutale et des hommes comme Zabriel, qui incarnent la violence et la domination. Alors qu'elle tente désespérément de retrouver sa famille disparue et d'élucider les mystères entourant les villages fantômes de Maledin, Isavelle est confrontée à un dilemme. Chaque fois que Zabriel murmure d'un ton possessif qu'elle est sienne, son âme s'embrase, mais son esprit lutte pour conserver son indépendance. Pour lui, elle est son Omega : rare, vulnérable, précieuse. Celle qu'il veut protéger et posséder à tout prix. Mais tandis que des forces malveillantes menacent tout ce qu'elle aime, une chose devient claire : elle n'aura aucune chance de survivre sans l'aide du Roi des Flammes.