En 1789, la paysannerie constitue l'écrasante majorité de la population française. La Révolution française rompt avec le système d'une paysannerie enserrée dans un entrelacs de pouvoirs et de contraintes dont le régime seigneurial est le symbole. Elle entre alors dans un long XIXe siècle qui n'est pas exempt d'évolutions sans commune mesure toutefois avec le bouleversement de la mécanisation qui intervient au milieu du xxe siècle. Les effectifs de la paysannerie française s'effondrent alors littéralement tandis que les conditions de vie changent radicalement. Les paysans conservent toutefois dans l'opinion publique, les préoccupations politiques et l'imaginaire national une place hors de proportion avec leur nombre. Ce livre restitue un genre de vie qui fut dominant, livre les raisons d'un effondrement démographique et expose la diversité sociale de la paysannerie ainsi que son positionnement dans la sphère électorale.