Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La paysannerie française

Fabien Conord

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 1789, la paysannerie constitue l'écrasante majorité de la population française. La Révolution française rompt avec le système d'une paysannerie enserrée dans un entrelacs de pouvoirs et de contraintes dont le régime seigneurial est le symbole. Elle entre alors dans un long XIXe siècle qui n'est pas exempt d'évolutions sans commune mesure toutefois avec le bouleversement de la mécanisation qui intervient au milieu du xxe siècle. Les effectifs de la paysannerie française s'effondrent alors littéralement tandis que les conditions de vie changent radicalement. Les paysans conservent toutefois dans l'opinion publique, les préoccupations politiques et l'imaginaire national une place hors de proportion avec leur nombre. Ce livre restitue un genre de vie qui fut dominant, livre les raisons d'un effondrement démographique et expose la diversité sociale de la paysannerie ainsi que son positionnement dans la sphère électorale.

Par Fabien Conord
Chez Calype

|

Auteur

Fabien Conord

Editeur

Calype

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La paysannerie française par Fabien Conord

Commenter ce livre

 

La paysannerie française

Fabien Conord

Paru le 09/10/2025

Calype

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494178243
9782494178243
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.