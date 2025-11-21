Napoléon Bonaparte ou les vertus

Qu'on ne s'y trompe pasAA : Napoléon est grand parce qu'il a su forger sa propre légende, élever son mythe, et incarner les valeurs d'une civilisation dont il embrassait la beauté avec ferveur. Il est grand, écrit Chateaubriand, "pour avoir rempli dix années d'un tel prodige, qu'on peine aujourd'hui à les comprendre" . Ce livre entend lui restituer la place qui lui est due dans l'histoire de notre nation, et inspirer des générations prêtes à goûter aux mystères d'un destin porté par la volonté de puissance.