Fermer les yeux me réveille

Eté 1939, étang de Berre, Marseille : trois jeunes gens embarquent dans un hydravion, direction l'Asie. Héro l'entomologiste un brin azimutée, Eff l'aviateur rêveur et Cheveux Rouges le radio idéaliste ont chacun un ordre de mission secret. Au même moment, Mani Tsiane la discrète Laotienne, Kompéa le singulier Cambodgien et Youri Antipov l'inquiétant Russe voient avec l'imminence de la guerre l'occasion de passer à l'action. L'heure des engagements est venue. Au risque de quelques désillusions et amours contrariées. Cette fresque historique très documentée relate des événements inédits à travers l'Asie du Sud et de l'Est. Nos protagonistes croiseront le chemin de grands hommes méconnus en Occident et de l'une des plus grandes féministes du 20e siècle. Ce roman offre pour la première fois aux lecteurs francophones un regard décentré sur la Seconde Guerre mondiale : l'Asie scrute l'Europe et non plus le contraire...