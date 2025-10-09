Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Fermer les yeux me réveille

Pierre Bau, Douangdeuane Bounyavong

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Eté 1939, étang de Berre, Marseille : trois jeunes gens embarquent dans un hydravion, direction l'Asie. Héro l'entomologiste un brin azimutée, Eff l'aviateur rêveur et Cheveux Rouges le radio idéaliste ont chacun un ordre de mission secret. Au même moment, Mani Tsiane la discrète Laotienne, Kompéa le singulier Cambodgien et Youri Antipov l'inquiétant Russe voient avec l'imminence de la guerre l'occasion de passer à l'action. L'heure des engagements est venue. Au risque de quelques désillusions et amours contrariées. Cette fresque historique très documentée relate des événements inédits à travers l'Asie du Sud et de l'Est. Nos protagonistes croiseront le chemin de grands hommes méconnus en Occident et de l'une des plus grandes féministes du 20e siècle. Ce roman offre pour la première fois aux lecteurs francophones un regard décentré sur la Seconde Guerre mondiale : l'Asie scrute l'Europe et non plus le contraire...

Par Pierre Bau, Douangdeuane Bounyavong
Chez GOPE Editions

|

Auteur

Pierre Bau, Douangdeuane Bounyavong

Editeur

GOPE Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fermer les yeux me réveille par Pierre Bau, Douangdeuane Bounyavong

Commenter ce livre

 

Fermer les yeux me réveille

Pierre Bau

Paru le 09/10/2025

638 pages

GOPE Editions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494118386
9782494118386
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.