#Roman francophone

Les pluies battantes

Pauline Sales, Marc-Antoine Cyr

"Les pluies battantes" utilise un dispositif de mise en abyme où Florence et Oléma, deux actrices, découvrent en temps réel leurs rôles, tout en attendant le retour d'un fils absent. Cette pièce dans la pièce interroge la frontière entre fiction et réalité, révélant les tensions générationnelles symbolisées par les pluies incessantes qui martèlent l'extérieur comme une métaphore des pressions familiales et sociales. "Le petit champ de trèfle" transpose cette réflexion dans l'intimité d'un salon où Flavie se confie à sa mère, Ada, sous le regard d'une mouche témoin, symbole saisissant de l'incommunicabilité familiale.

Par Pauline Sales, Marc-Antoine Cyr
Chez Quartett éditions

|

Auteur

Pauline Sales, Marc-Antoine Cyr

Editeur

Quartett éditions

Genre

Théâtre - Pièces

Les pluies battantes

Marc-Antoine Cyr

Paru le 09/10/2025

112 pages

Quartett éditions

15,00 €

Lire un extrait
9782493307170
