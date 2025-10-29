Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu

A préciser, Disney

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toute l'histoire du film Le Roi Lion 2 dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Kiara, la fille de Simba, grandit sous l'oeil protecteur de son père. Curieuse et rebelle, elle s'aventure au-delà des frontières, sur les Terres interdites. Elle y rencontre Kovu, un lionceau élevé par les ennemis du royaume. Malgré leurs différences, les jeunes lions se lient d'amitié. Hélas, cette rencontre réveille de vieux conflits entre les deux clans... Entre amour et loyauté, Kiara et Kovu devront choisir leur destin.

Par A préciser, Disney
Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu par A préciser, Disney

Commenter ce livre

 

Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu

A préciser, Disney

Paru le 29/10/2025

96 pages

Hachette

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017331575
9782017331575
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.