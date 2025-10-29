Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu

Toute l'histoire du film Le Roi Lion 2 dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Kiara, la fille de Simba, grandit sous l'oeil protecteur de son père. Curieuse et rebelle, elle s'aventure au-delà des frontières, sur les Terres interdites. Elle y rencontre Kovu, un lionceau élevé par les ennemis du royaume. Malgré leurs différences, les jeunes lions se lient d'amitié. Hélas, cette rencontre réveille de vieux conflits entre les deux clans... Entre amour et loyauté, Kiara et Kovu devront choisir leur destin.