Calendrier 2026 Les Cahiers d'Esther

Riad Sattouf

ActuaLitté
Disponible le 9 octobre 2025. Un concentré d'humour pour 2026 ! Voici le calendrier le plus stylé de l'année : chaque mois, une ou plusieurs cases cultes tirées des Cahiers d'Esther de Riad Sattouf ! De janvier à décembre, Esther vous embarque dans ses réflexions hilarantes, ses aventures du quotidien et ses punchlines inimitables. Neuf albums, neuf années de vie d'ado, résumés en douze mois de bonne humeur ! Un objet irrésistible pour accompagner l'année 2026 avec rire, tendresse... et (un peu) d'insolence. A accrocher partout où on veut sourire : bureau, maison, école, toilettes - Esther sera toujours là pour rappeler que la vie est bien plus drôle qu'on ne le croit !

Genre

Vie de famille

Paru le 09/10/2025

24 pages

11,90 €

9782487948051
