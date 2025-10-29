Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Korea Cantina

Lea Baron, Su-Hyun Kang, Adrien Martin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
QUAND LA TABLE DEVIENT LE MIROIR D'UNE CULTURE De Séoul à Jeju, en passant par les montagnes du Gangwon et les plaines fertiles du Jeolia, ce livre vous invite à explorer la Corée du Sud à travers ses terroirs, ses artisans et ses chefs. Alternant reportages immersifs, portraits de figures emblématiques et 30 recettes incontournables, Korea Cantina dévoile la richesse d'un patrimoine culinaire qui ne cesse d'évoluer. Un livre pour comprendre, ressentir et surtout déguster l'âme de la Corée du Sud !

Par Lea Baron, Su-Hyun Kang, Adrien Martin
Chez Hachette

|

Auteur

Lea Baron, Su-Hyun Kang, Adrien Martin

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine asiatique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Korea Cantina par Lea Baron, Su-Hyun Kang, Adrien Martin

Commenter ce livre

 

Korea Cantina

Lea Baron, Su-Hyun Kang

Paru le 19/11/2025

272 pages

Hachette

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017292555
9782017292555
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.