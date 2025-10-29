QUAND LA TABLE DEVIENT LE MIROIR D'UNE CULTURE De Séoul à Jeju, en passant par les montagnes du Gangwon et les plaines fertiles du Jeolia, ce livre vous invite à explorer la Corée du Sud à travers ses terroirs, ses artisans et ses chefs. Alternant reportages immersifs, portraits de figures emblématiques et 30 recettes incontournables, Korea Cantina dévoile la richesse d'un patrimoine culinaire qui ne cesse d'évoluer. Un livre pour comprendre, ressentir et surtout déguster l'âme de la Corée du Sud !