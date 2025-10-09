Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Manuel complet du jeu positionnel, tome 1

Konstantin Sakaev, Konstantin Landa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Enfin un manuel contemporain complet sur le jeu positionnel ! Il n'est pas étonnant qu'il nous vienne de Russie, où des générations de pédagogues ont peu à peu raffiné les méthodes d'initiation et d'entraînement aux échecs. En deux tomes, les grands maîtres Sakaev et Landa font le tour de tous les aspects du jeu positionnel. Le tome 1 donne un éclairage moderne sur les grands principes de l'ouverture et aborde des thèmes aussi divers que la coordination, l'initiative, la prophylaxie, l'échange, les cases faibles et bien d'autres.

Par Konstantin Sakaev, Konstantin Landa
Chez A PRECISER

|

Auteur

Konstantin Sakaev, Konstantin Landa

Editeur

A PRECISER

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Manuel complet du jeu positionnel, tome 1 par Konstantin Sakaev, Konstantin Landa

Commenter ce livre

 

Manuel complet du jeu positionnel, tome 1

Konstantin Sakaev, Konstantin Landa

Paru le 09/10/2025

A PRECISER

33,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487637061
9782487637061
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.