Manuel complet du jeu positionnel, tome 1

Enfin un manuel contemporain complet sur le jeu positionnel ! Il n'est pas étonnant qu'il nous vienne de Russie, où des générations de pédagogues ont peu à peu raffiné les méthodes d'initiation et d'entraînement aux échecs. En deux tomes, les grands maîtres Sakaev et Landa font le tour de tous les aspects du jeu positionnel. Le tome 1 donne un éclairage moderne sur les grands principes de l'ouverture et aborde des thèmes aussi divers que la coordination, l'initiative, la prophylaxie, l'échange, les cases faibles et bien d'autres.
Par
Konstantin Sakaev, Konstantin Landa Chez
A PRECISER
