Manuel complet du jeu positionnel, tome 1

Enfin un manuel contemporain complet sur le jeu positionnel ! Il n'est pas étonnant qu'il nous vienne de Russie, où des générations de pédagogues ont peu à peu raffiné les méthodes d'initiation et d'entraînement aux échecs. En deux tomes, les grands maîtres Sakaev et Landa font le tour de tous les aspects du jeu positionnel. Le tome 1 donne un éclairage moderne sur les grands principes de l'ouverture et aborde des thèmes aussi divers que la coordination, l'initiative, la prophylaxie, l'échange, les cases faibles et bien d'autres.