Au café des amoureux des chats

- J'ai décidé d'arrêter. Je viens de recueillir un chat errant mais c'est le dernier. Déjà sept chats et mon dalmatien semble considérer qu'on est au complet sur le canapé ! - C'est bien. Moi j'ai arrêté à quarante ans. Il faut trouver le bon moment. - Et moi, j'ai décidé d'adopter mon premier chat. Enfin, pas tout de suite. C'est un projet. - Tu viens aux réunions alors que tu n'as pas de chat ? Imaginez un café qui tiendrait à la fois de salon où l'on cause, de club félin et de cabinet de psy pour amoureux excessifs des chats. Bienvenue dans ce lieu où l'autrice nous embarque en donnant corps à un irrésistible dialogue entre dingos de chats. On y croise des chats de gouttière, des chatons, des divas, des chats d'écrivains, des bagarreurs et des câlins, des chats 2. 0, des séducteurs et des confidents... Une exploration astucieuse de la force des liens qui unissent l'homme à l'animal. En filigrane, la place du chat dans le foyer et dans les coeurs. Prenant et surprenant, follement drôle, vif et instructif, il y a de la tendresse et de l'optimisme, un condensé de bonne humeur écrit avec un esprit acéré et un sens de l'observation hors du commun. A mettre entre toutes les pattes !