Ils inventent un monde écologique Et si on pouvait faire autrement ? Et s'il y avait une alternative ? Et si l'espoir était la solution réaliste ? Alors que le monde semble se dérégler et la folie destructrice l'emporter, voici douze histoires enthousiasmantes, douze reportages qui montrent qu'un autre monde s'ouvre à nous. Les journalistes de Reporterre ont parcouru la France à la rencontre de héros... Autant d'histoires de gens qui ont décidé, un jour, qu'ils pouvaient agir, ne pas se contenter de "cultiver son jardin" , mais s'engager dans les luttes de l'époque. C'est réjouissant, c'est encourageant, et ça donne des idées pour vivre autrement. L'équipe de Reporterre Elle vit elle-même une histoire qui change le monde : sans actionnaire, sans publicité, en accès libre, financé par les dons des lectrices et des lecteurs. Le média de l'écologie se porte bien, emploie vingt-cinq personnes, est lu par près de deux millions de visiteurs uniques tous les mois, et montre que la presse indépendante des milliardaires peut vivre libre et informer des enjeux essentiels de notre époque.