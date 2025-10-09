Un petit goût d'hiver et de toi

Dix Noëls pour s'oublier... un seul pour se retrouver Il y a dix ans, Ji-Ho a déclaré sa flamme à Charlotte, sa meilleure amie d'enfance. Ce qui aurait dû être le plus joli souvenir de leur relation a malheureusement tout chamboulé : éconduit par Charlotte, Ji-Ho a quitté le village du Massif central où ils ont tous deux grandi, et est parti vivre en Corée du Sud, dont sa famille est originaire. Fin de l'histoire... du moins en apparence. Et puis, il y a ce Noël. Ce Noël où Charlotte accepte un peu malgré elle de revenir passer les fêtes dans ce petit village, échaudée par le harcèlement qu'elle subit au travail, où sa bisexualité a été révélée contre son gré. Ce Noël où Ji-Ho rentre en France, dans ce même tout petit village où tout se sait et où tout le monde se croise, pour reprendre le restaurant de ses parents. Ce Noël où ni l'un ni l'autre ne s'attendent à se recroiser. Ce Noël où chacun a changé : enseignante à l'université, Charlotte subit les difficultés du milieu de la recherche, et doit composer avec sa fibromyalgie depuis quelques années ; Ji-Ho, lui, doit tout reconstruire, une fois de plus, et parvenir à trouver qui il est indépendamment des attentes de son entourage. Ce Noël où, peut-être, si leurs familles respectives leur en laissent le temps, Ji-Ho et Charlotte pourront se retrouver... " Une histoire douce et pétillante, une romance chaleureuse, pleine de charme, parfaite pour les coeurs gourmands. " Junie Bleuet, autrice