L'ombre d'un grand oiseau

Catherine Poulain

"Loin de la fureur du monde, Catherine Poulain entretient un rapport fusionnel avec la nature et les animaux, qu'elle nous fait partager avec fougue et talent". L'Obs "J'ai seulement voulu parler d'une petite fauconne et, à travers elle, de tous ces oiseaux partis que j'appelais en pleurant, de la vie que l'on ne peut enfermer, de la liberté fragile du sauvage, du mourir sans nom au bord du chemin ou tué par plus puissant, de cette altérité à tout jamais perdue, part animale, enfuie avec les autres". De l'enfance au coeur de la nature aux longues errances de la jeunesse, Catherine Poulain raconte les bêtes, frêles insectes, saumon au ventre ouvert, grands fauves tristes et fauconne borgne. Elle confronte son humanité au silence et à la sauvagerie des animaux, impuissante à les rejoindre, à les accompagner. Marin-pêcheur pendant plus de dix ans en Alaska, Catherine Poulain vit aujourd'hui dans le Médoc. Ses ouvrages Le Grand Marin et Le Coeur blanc sont également disponibles aux Editions Points.

Par Catherine Poulain
Chez Points

|

Auteur

Catherine Poulain

Editeur

Points

Genre

Littérature française

L'ombre d'un grand oiseau

Catherine Poulain

Paru le 21/11/2025

160 pages

Points

7,55 €

