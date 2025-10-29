Pionnières, Amérindiennes, femmes de loi ou aventurières, artistes ou guerrières... Voici les portraits authentiques et oubliés de femmes de la conquête de l'Ouest. L'Ouest américain se raconte depuis toujours à travers les récits de cowboys , autochtones et hors la loi. Women of the west met en lumière des destins de femmes , souvent audacieuses , qui ont défié les règles et forgé le destin de cette terre sauvage. Elles ont bravé la violence, la solitude et les préjugés pour se faire une place dans un monde impitoyable. A travers des récits émouvants et des illustrations saisissantes, cet album révèle le rôle essentiel de ces femmes, souvent oubliées, mais incontournables dans la conquête de l'Ouest.