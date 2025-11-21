Inscription
Absolute Flash Tome 1

Jeff Lemire, Nick Robles

Le monde de Wally West a été bouleversé. Témoin d'un accident qui lui a conféré des pouvoirs extraordinaires, le jeune homme doit fuir son monde. Pourchassé par ceux en qui il avait autrefois confiance, il doit désormais vivre dans un monde rempli de dangers dont il ne soupçonnait même pas l'existence - et sans l'aide et les conseils de son ancien mentor, Barry Allen. Ce nouveau Flash deviendra-t-il le héros ou conduira-t-il l'Univers Absolute à sa perte ?

Chez Urban Comics Editions

Auteur

Jeff Lemire, Nick Robles

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

Absolute Flash Tome 1

Jeff Lemire, Nick Robles

Paru le 21/11/2025

168 pages

Urban Comics Editions

18,50 €

9791026853787
