Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La conscience stratégique

Vincent Cristallini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les entreprises et les organisations connaissent des difficultés marquées et récurrentes pour réussir la formulation et la mise en oeuvre effectives de leurs stratégies. Les observations montrent que cet état de fait tient, d'une part, au manque de travail assidu et profond sur les instruments usuels de la stratégie, mais plus certainement encore, d'autre part, au manque de compréhension de la stratégie comme l'une des facultés essentielles de l'être humain, de nature existentielle. L'ouvrage apporte une contribution singulière à la prise en compte de la conscience humaine dans la faculté stratégique des personnes et des organisations, avec, à la clé, des résultats spectaculaires pour leur survie et leur développement harmonieux.

Par Vincent Cristallini
Chez EMS éditions

|

Auteur

Vincent Cristallini

Editeur

EMS éditions

Genre

Stratégie d'entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La conscience stratégique par Vincent Cristallini

Commenter ce livre

 

La conscience stratégique

Vincent Cristallini

Paru le 09/10/2025

EMS éditions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386302947
9782386302947
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.