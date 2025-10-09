La conscience stratégique

Les entreprises et les organisations connaissent des difficultés marquées et récurrentes pour réussir la formulation et la mise en oeuvre effectives de leurs stratégies. Les observations montrent que cet état de fait tient, d'une part, au manque de travail assidu et profond sur les instruments usuels de la stratégie, mais plus certainement encore, d'autre part, au manque de compréhension de la stratégie comme l'une des facultés essentielles de l'être humain, de nature existentielle. L'ouvrage apporte une contribution singulière à la prise en compte de la conscience humaine dans la faculté stratégique des personnes et des organisations, avec, à la clé, des résultats spectaculaires pour leur survie et leur développement harmonieux.