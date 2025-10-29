Inscription
Women of the West

Tiburce Oger

Le parcours incroyable et authentique de femmes qui ont vécu la conquête de l'Ouest américain. Pionnières, artistes, aventurières ou guerrières, elles ont bravé la solitude, la violence et les préjugés pour faire entendre leur voix dans un monde d'hommes. Women of the West dresse le portrait de ces femmes audacieuses, souvent oubliées de l'Histoire, mais essentielles à la construction de l'Ouest américain. A travers des récits poignants et des illustrations puissantes, cet album met en lumière des destins hors du commun, marqués par le courage, la liberté et la soif de justice. Redécouvrez l'épopée de l'Ouest comme vous ne l'avez jamais lue : du point de vue de celles qui l'ont vécue. .

Paru le 29/10/2025

112 pages

19,90 €

9791041110643
