#Comics

Strange Academy Tome 1 . Edition Grimoire

Humberto Ramos, Skottie Young

ActuaLitté
La toute première école pour jeunes sorciers de l'univers Marvel ouvre ses portes ! Sous la direction du Docteur Strange, une nouvelle génération de héros apprend à maîtriser la magie auprès de figures emblématiques comme le Docteur Vaudou, la Sorcière Rouge ou encore Magie. Mais les ennuis pourraient bien frapper cette première promo plus vite que prévu... Alors que les élèves de la Strange Academy sont désormais sous la tutelle du Docteur Fatalis dans LE REGNE DE FATALIS, retour sur cette série aussi fun qu'attachante, avec une édition prestigieuse façon grimoire. Une belle occasion de redécouvrir la saga et les planches somptueuses d'Humberto Ramos (Amazing Spider-Man).

Par Humberto Ramos, Skottie Young
Chez Panini comics

|

Auteur

Humberto Ramos, Skottie Young

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

Strange Academy Tome 1 . Edition Grimoire

Skottie Young

Paru le 29/10/2025

Panini comics

36,00 €

ActuaLitté
9791039140751
